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СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США

СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами
Другие страны
20 февраля 2021 г. 23:58
СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США

По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Times.

Согласно газете, число погибших "может быть намного выше". Издание отмечает, что статистика включает людей, погибших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в автомобильных авариях и утонувших. Подсчеты также учитывают жертв домашних пожаров.

Ранее сообщалось о 50 жертвах холодной погоды.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысяч человек остаются без электричества в стране.

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