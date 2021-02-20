СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США

По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами

По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Times .

Согласно газете, число погибших "может быть намного выше". Издание отмечает, что статистика включает людей, погибших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в автомобильных авариях и утонувших. Подсчеты также учитывают жертв домашних пожаров.

Ранее сообщалось о 50 жертвах холодной погоды.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысяч человек остаются без электричества в стране.