СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

По данным журнала Washington Examiner, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом

288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом.Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит журнал Washington Examiner, ссылаясь на показания ряда источников.

В частности, водитель субподрядчика Почтовой службы Джесси Морган утверждает, что 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез. Другой сотрудник заверял, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть. Кроме того, в статье говорится, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за республиканца Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью "Недоставленная деловая почта", тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Издание также пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Министр юстиции, генеральный прокурор страны Уильям Барр во вторник заявил в интервью агентству Associated Press, что его ведомство и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результаты голосования.