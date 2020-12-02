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СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США По данным журнала Washington Examiner, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом
Другие страны
2 декабря 2020 г. 10:34
СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом.Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит журнал Washington Examiner, ссылаясь на показания ряда источников.

В частности, водитель субподрядчика Почтовой службы Джесси Морган утверждает, что 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез. Другой сотрудник заверял, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть. Кроме того, в статье говорится, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за республиканца Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью "Недоставленная деловая почта", тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Издание также пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Министр юстиции, генеральный прокурор страны Уильям Барр во вторник заявил в интервью агентству Associated Press, что его ведомство и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результаты голосования.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-da prezident seçkisində 288 min bülleten itib

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