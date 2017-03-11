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    СМИ сообщили дату начала Brexit

    На скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза 14 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph.

    По данным издания, на скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров.

    13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit.

    Данная процедура получила название «пинг-понг», так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.

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