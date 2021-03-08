СМИ сообщают о новой угрозе для Европы

Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости.

Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости.

Как передает Report, об этом пишет El Pais .

Так, по данным газеты, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 22,6 процента.

"Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", - отметил директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В декабре в Италии количество новорожденных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 21,6 процента. Во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13 процентов, пишет газета.

Среди основных факторов, заставивших людей временно отложить решение о создании семьи, авторы публикации выделили резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавирусной инфекции.