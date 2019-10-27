​СМИ сообщают о ликвидации лидера ИГ

В Идлибе, благодаря силам США был ликвидирован лидер ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные пока официально не подтвердили личность устраненной цели.

Также, согласно сведениям журнала Newsweek, министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

Журналисты предположили, что об этом президент США Дональд Трамп мог написать свой загадочный твит, где написал о "чем-то судьбоносном".