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СМИ: Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой

СМИ: Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, от которого зависит дальнейшая помощь Украине, оказались под угрозой.
Другие страны
26 января 2024 г. 15:17
СМИ: Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, от которого зависит дальнейшая помощь Украине, оказались под угрозой.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это (согласовать решение - ред.). И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев", - рассказал журналистам второй республиканец в Палате представителей сенатор Джон Тун.

Отмечается, что неспособность заключить соглашение будет иметь глобальные последствия. Как сообщает Пентагон, украинские солдаты на фронте рискуют остаться без боеприпасов.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что "будущее войны в Украине" и "безопасность западной демократии" зависят от того, достигнет ли Конгресс соглашения.

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелись споры между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

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Версия на английском языке US senate deal to secure fresh funding for Ukraine under threat

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