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СМИ: Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США

СМИ: Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США того, что Израиль и ХАМАС не возобновят боевые действия.
Другие страны
5 июля 2025 г. 23:07
СМИ: Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США того, что Израиль и ХАМАС не возобновят боевые действия.

Как передает Report, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, проект соглашения о прекращении огня в Газе предусматривает передислокацию и последующий вывод израильских войск из анклава.

"Соглашение по сектору Газа включает гарантии США о том, что боевые действия не будут возобновлены в ходе 60-дневного прекращения огня или после него. Кроме того, соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск" - отмечается в сообщении.

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