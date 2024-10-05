СМИ: Соцсеть X заплатила $5 млн штрафа в Бразилии ради возобновления работы

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X заплатила штрафы в Бразилии и намерена добиться разрешения возобновить деятельность в стране.
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По данным агентства, 26 сентября компания решила подчиниться требованиям властей и обратилась в суд с просьбой снять запрет на работу в республике. Однако судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил, что сначала X должна выплатить более $5 млн штрафов.
Платежи на общую сумму 28,6 млн реалов ($5,24 млн долларов) уже произведены и "должным образом доказаны", отмечается в документе, поданном юристами американской компании.
"X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории", - цитирует текст их заявления Reuters.