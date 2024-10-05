О нас

СМИ: Соцсеть X заплатила $5 млн штрафа в Бразилии ради возобновления работы

СМИ: Соцсеть X заплатила $5 млн штрафа в Бразилии ради возобновления работы Принадлежащая Илону Маску соцсеть X заплатила штрафы в Бразилии и намерена добиться разрешения возобновить деятельность в стране.
Другие страны
5 октября 2024 г. 04:24
СМИ: Соцсеть X заплатила $5 млн штрафа в Бразилии ради возобновления работы

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X заплатила штрафы в Бразилии и намерена добиться разрешения возобновить деятельность в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, 26 сентября компания решила подчиниться требованиям властей и обратилась в суд с просьбой снять запрет на работу в республике. Однако судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил, что сначала X должна выплатить более $5 млн штрафов.

Платежи на общую сумму 28,6 млн реалов ($5,24 млн долларов) уже произведены и "должным образом доказаны", отмечается в документе, поданном юристами американской компании.

"X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории", - цитирует текст их заявления Reuters.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
СМИ: дочь лидера группировки Хезболла погибла при ударе Израиля по Бейруту
СМИ: дочь лидера группировки "Хезболла" погибла при ударе Израиля по Бейруту
28 сентября 2024 г. 11:53
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
1 октября 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi