СМИ: Соцсеть X заплатила $5 млн штрафа в Бразилии ради возобновления работы

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X заплатила штрафы в Бразилии и намерена добиться разрешения возобновить деятельность в стране.

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X заплатила штрафы в Бразилии и намерена добиться разрешения возобновить деятельность в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters .

По данным агентства, 26 сентября компания решила подчиниться требованиям властей и обратилась в суд с просьбой снять запрет на работу в республике. Однако судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил, что сначала X должна выплатить более $5 млн штрафов.

Платежи на общую сумму 28,6 млн реалов ($5,24 млн долларов) уже произведены и "должным образом доказаны", отмечается в документе, поданном юристами американской компании.

"X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории", - цитирует текст их заявления Reuters.