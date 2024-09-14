СМИ: Соцсеть X не подпадет под Закон ЕС о цифровых рынках из-за недостатка доходов

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X вероятнее всего, не подпадет под действие Закона ЕС о цифровых рынках из-за того, что не соответствует требуемым объемам доходов.

Принадлежащая Илону Маску соцсеть X вероятнее всего, не подпадет под действие Закона ЕС о цифровых рынках из-за того, что не соответствует требуемым объемам доходов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По их информации, надзорные органы ЕС приближаются к завершению расследования в отношении платформы. Они склоняются к решению о том, что действие акта не должно распространяться на соцсеть в силу ее недостаточного влияния на ситуацию на рынках, а также несоответствия требуемым значениям прибыли. Ожидается, что соответствующие выводы будут опубликованы Еврокомиссией в октябре.

При этом, по данным Bloomberg, X все еще находится под пристальным вниманием Брюсселя, так как в надзорных органах ЕС полагают, что руководство платформы утеряло способность бороться с опасным контентом после того, как в апреле 2022 года ее возглавил Маск. Так, в июле регулятор ЕС указал, что соцсеть "обманывает своих пользователей, вовлекая их в просмотр потенциально вредоносного контента", что может рассматриваться как нарушение другого акта - Закона ЕС о цифровых услугах - и повлечь штраф до 6% мировой прибыли платформы.

Агентство напоминает, что Закон ЕС о цифровых рынках устанавливает несколько правил и ограничений для технологических гигантов, подобных Google и Apple, чтобы предотвратить нарушения правил конкуренции с их стороны еще до достижения ими статуса монополистов. Штрафы за нарушения положений акта могут составить до 10% от общемировой выручки компании или до 20% в случае повторных нарушений.