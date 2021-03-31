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Собака Байдена снова укусила человека

Собака Байдена снова укусила человека Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл вновь укусила человека
Другие страны
31 марта 2021 г. 02:29
Собака Байдена снова укусила человека

Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл вновь укусила человека.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, инцидент произошел на южной лужайке Белого дома, пострадал сотрудник Службы национальных парков. "Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьезных повреждений и вернулся к работе", - приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден. Он также отметил, что собака президентской четы "все еще привыкает к новой обстановке".

У президента США и его супруги две овчарки - Чемп, которому около 13 лет, и трехлетний Мейджор. Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января. В начале марта после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома собак отправили в семейный дом президентской четы в Делавэре и вернули обратно лишь ближе к концу месяца. Как сообщила потом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, медработники резиденции президента оказали пострадавшему охраннику помощь, дальнейшее лечение ему не потребовалось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaydenin iti Ağ Evdə yenə bir nəfərə hücum edərək xəsarət yetirib

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