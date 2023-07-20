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СМИ: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку

СМИ: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство.
Другие страны
20 июля 2023 г. 19:52
СМИ: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление ее фотографий на обложке Playboy", - отмечает телеканал.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Шьяппа за ее согласие на предложение журнала. По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю, чтобы заявить, что ее интервью "категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте".

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что "повсюду защищает права женщин", добавив, что "женщины во Франции свободны". Публикация фотографий, по данным радиостанции France info, обеспечила продажу 100 тыс. номеров французского издания журнала за "три часа".

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Версия на азербайджанском языке “Playboy”un üz qabığına çəkilən Fransanın dövlət katibi işdən çıxarılıb

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