СМИ: Снежная буря вызвала рекордный спад добычи природного газа в США

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа.

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, оледенение труб с топливом из-за бури привело к закрытию скважин. В результате добыча газа снизилась на 2,8 млн кубометров, что является самым крупным спадом в производстве за более чем 10 лет.

При этом, как отмечает Bloomberg, уровень потребления газа в США вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Напомним, что из-за последствий снежной бури, обрушившейся на США, погибли не менее 15 человек.