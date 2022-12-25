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СМИ: Снежная буря вызвала рекордный спад добычи природного газа в США

СМИ: Снежная буря вызвала рекордный спад добычи природного газа в США Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 04:36
СМИ: Снежная буря вызвала рекордный спад добычи природного газа в США

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, оледенение труб с топливом из-за бури привело к закрытию скважин. В результате добыча газа снизилась на 2,8 млн кубометров, что является самым крупным спадом в производстве за более чем 10 лет.

При этом, как отмечает Bloomberg, уровень потребления газа в США вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Напомним, что из-за последствий снежной бури, обрушившейся на США, погибли не менее 15 человек.

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