СМИ: Снайпер увидел стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Полицейский снайпер штата Пенсильвания сообщил о потенциальном стрелке Томасе Мэттью Круксе и прислал его фото в командный пункт за несколько минут до выстрела в экс-президента США Дональда Трампа.

Полицейский снайпер штата Пенсильвания сообщил о потенциальном стрелке Томасе Мэттью Круксе и прислал его фото в командный пункт за несколько минут до выстрела в экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS.

По словам сотрудника местной полиции, внутри здания, с крыши которого Крукс впоследствии совершил покушение, находились трое полицейских снайперов. Один из них заметил Крукса, когда тот смотрел на крышу ближайшего здания. После чего потенциальный стрелок исчез, но через некоторое время вернулся. Тогда снайперу удалось его сфотографировать. Затем сотрудник полиции увидел, как подозрительный молодой человек смотрит на что-то через дальнометр - устройство для определения расстояния до цели. Вскоре после этого снайпер, запечатлевший Крукса с прибором, связался с командным пунктом посредством радиосвязи и попытался переслать фото.

Командный пост был необходим для координации между сотрудниками местной полиции, правоохранителями штата, других округов и Секретной службы. Данных о том, получили ли специалисты сигнал от снайпера, у телеканала нет.

По информации CBS, полиция на какое-то время потеряла Крукса из поля зрения, но в какой-то момент тот все же вернулся - в третий раз, уже с рюкзаком. Группа снайперов в здании немедленно вызвала подкрепление и сообщила о рюкзаке, однако Крукс уже успел подняться наверх и занял позицию для стрельбы. Один из сотрудников полиции попытался подняться на крышу, однако быстро слез обратно, когда стрелок направил на него оружие. Спустя некоторое время раздались выстрелы.