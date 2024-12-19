СМИ: Словакия направит Украине системы для разминирования территории

Правительство Словакии одобрило направление Украине очередной партии материально-технической помощи гуманитарного характера.

Правительство Словакии одобрило направление Украине очередной партии материально-технической помощи гуманитарного характера.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Уточняется, что Украине, в частности, будут переданы пять систем для разминирования территории BOZENA и два устройства дистанционного обнаружения токсичных химических веществ, к которым прилагаются запасные части.

Поставка этой партии материально-технической помощи будет осуществляться, согласно данным агентства, с декабря текущего года по май 2025 года.