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СМИ: Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 19 марта

СМИ: Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 19 марта Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.
Другие страны
9 марта 2024 г. 15:30
СМИ: Следующая встреча в формате Рамштайн состоится 19 марта

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин готовится провести личную встречу Контактной группы на авиабазе в Германии.

Остин пригласил глав оборонных ведомств, а также старших военных должностных лиц, чтобы обсудить войну между РФ и Украиной, а также различные вопросы в сфере безопасности.

Предыдущее в формате "Рамштайн" состоялось в онлайн-режиме 14 февраля.

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