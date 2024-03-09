СМИ: Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 19 марта

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин готовится провести личную встречу Контактной группы на авиабазе в Германии.

Остин пригласил глав оборонных ведомств, а также старших военных должностных лиц, чтобы обсудить войну между РФ и Украиной, а также различные вопросы в сфере безопасности.

Предыдущее в формате "Рамштайн" состоялось в онлайн-режиме 14 февраля.