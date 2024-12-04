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СМИ: Сирия восстановила контроль над районами к северо-востоку от Хамы

СМИ: Сирия восстановила контроль над районами к северо-востоку от Хамы Подразделения сирийской армии сумели восстановить контроль над несколькими районами, расположенными к северо-востоку от города Хама.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 02:43
СМИ: Сирия восстановила контроль над районами к северо-востоку от Хамы

Подразделения сирийской армии сумели восстановить контроль над несколькими районами, расположенными к северо-востоку от города Хама.

Как передает Report, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, войска смогли продвинуться к окраинам города Ханасир, и в настоящее время в его окрестностях происходят столкновения с террористами.

Al Mayadeen проинформировал о продолжающихся боях между армией и террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" в северных, западных и восточных районов провинции Хама.

В саму Хаму, как отметил телеканал, ни один террорист не проник, в городе никаких столкновений не происходило, а заявление "Джебхат ан-Нусры" о контроле над рядом его кварталов не соответствует действительности.

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