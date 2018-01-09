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    СМИ: Сирия сбила израильский истребитель - ОБНОВЛЕНО

    Израильские военные истребители нанесли авиаудары по складу боеприпасов в регионе Каламун недалеко от Дамаска

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Сирии признаваемое ООН правительство Башара Асада заявило о сбитии израильского истребителя.

    Как заявляет Report со ссылкой на Haber7, в распространенной связанными с Башаром Асадом Вооруженными силами информации подтверждается сообщение о нанесении израильскими военными истребителями авиаудара по складу боеприпасов в Сирии.

    По информации, сирийские Войска противовоздушной обороны сбили один из израильских истребителей, наносивших удары по военной базе.

    *** 12:31

    Израильские истребители нанесли авиаудары по территории Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, израильские военные истребители нанесли авиаудары по складу боеприпасов в регионе Каламун недалеко от Дамаска.

    Согласно информации, склад принадлежит связанным с Башаром Асадом вооруженным силам.

    Дополнительной информации об инциденте нет. 

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