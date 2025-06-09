СМИ: Сирия привлекла $16 млрд инвестиций после свержения режима Асада

Сирия привлекла почти $16 млрд инвестиций и международной помощи за полгода, прошедших с момента свержения режима бывшего президента Башара Асада.

Сирия привлекла почти $16 млрд инвестиций и международной помощи за полгода, прошедших с момента свержения режима бывшего президента Башара Асада.

Как сообщает Report, это следует из подсчетов эмиратского издания The National.

Самым крупным инвестором стала катарская компания UCC Holding, которая потратит $7 млрд на строительство в Сирии четырех газовых электростанций и одной солнечной электростанции мощностью 1 ГВт. Программа развития ООН разработала трехлетний план стоимостью $1,3 млрд, направленный на восстановление инфраструктуры, запуск системы социальной защиты и поддержку цифровых стартапов. Европейские доноры по итогам конференции, состоявшейся в марте в Брюсселе, пообещали выделить на реконструкцию страны $6,5 млрд.

В мае логистический оператор DP World (ОАЭ) и новое сирийское правительство подписали меморандум о взаимопонимании на $800 млн, который предусматривает развитие, управление и эксплуатацию многофункционального терминала в порту Тартус. Незадолго до этого французская судоходная компания CMA CGM заключила 30-летнее концессионное соглашение стоимостью $260 млн на управление портом Латакия.

Всемирный банк оценивает потребности Сирии для восстановления своей экономики в $400 млрд. При этом министр экономики в переходном правительстве республики Нидаль аш-Шаар считает, что необходимая для восстановления сумма может приблизиться к $1 трлн.