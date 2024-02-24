СМИ: Сирия направила протест Ливану из-за разведывательной техники на совместной границе

Правительство Сирии направило протест ливанским властям по поводу технического оборудования, установленного на смотровых вышках вдоль совместной границы на основании соглашения с Великобританией.

Правительство Сирии направило протест ливанским властям по поводу технического оборудования, установленного на смотровых вышках вдоль совместной границы на основании соглашения с Великобританией.

Как передает Report , об этом сообщила газета Al Akhbar со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте.

По ее информации, в ноте, переданной МИД республики, указывается, что "британская аппаратура используется для сбора разведывательных данных, которые затем передаются Израилю".

"Возведенные британскими военными смотровые вышки от устья реки Эль-Кебир до района Рашая-эль-Вади несут угрозу национальной безопасности Сирии, - говорится в тексте, выдержки из которого приводит издание. - Сведения, полученные с помощью установленного на них шпионского оборудования, используются для войны с сирийской армией". "Израиль продолжает извлекать выгоду из поступающих к нему разведданных", - подчеркивается в ноте.

Как отмечает газета, со стороны Бейрута пока не последовало официальной реакции на предупреждение Дамаска. По информации издания, правительство Ливана изучит доводы Сирии и подготовит ответное послание совместно с командованием вооруженных сил.