О нас

СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России

СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России Сирия планирует печатать новые купюры, на которых не будет лица бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада, в ОАЭ и Германии вместо России.
Другие страны
16 мая 2025 г. 19:56
СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России

Сирия планирует печатать новые купюры, на которых не будет лица бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада, в ОАЭ и Германии вместо России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийские источники в области финансов и европейского чиновника.

Согласно информации, власти Сирии планируют провести переговоры о сделке по печатанию валюты с компанией Oumolat, которая находится в ОАЭ. В Германии, по сообщению источников, заинтересовались эмиссией фирма Bundesdruckerei, поддерживаемая государством, и частная компания Giesecke+Devrient.

Пока неясно, какая из организаций займется печатью валюты. Представитель Bundesdruckerei заявил об отсутствии переговоров между компанией и сирийским правительством.

Агентство отметило, что власти Сирии начали изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года. Планы стали еще более реальными после того, как ЕС ослабил санкции в отношении Дамаска в феврале. Тогда снятие коснулось энергетического и транспортных секторов. ЕС объяснил это решение поддержкой «инклюзивного политического перехода в Сирии».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi