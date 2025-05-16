СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России

Сирия планирует печатать новые купюры, на которых не будет лица бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада, в ОАЭ и Германии вместо России.

Сирия планирует печатать новые купюры, на которых не будет лица бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада, в ОАЭ и Германии вместо России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийские источники в области финансов и европейского чиновника.

Согласно информации, власти Сирии планируют провести переговоры о сделке по печатанию валюты с компанией Oumolat, которая находится в ОАЭ. В Германии, по сообщению источников, заинтересовались эмиссией фирма Bundesdruckerei, поддерживаемая государством, и частная компания Giesecke+Devrient.

Пока неясно, какая из организаций займется печатью валюты. Представитель Bundesdruckerei заявил об отсутствии переговоров между компанией и сирийским правительством.

Агентство отметило, что власти Сирии начали изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года. Планы стали еще более реальными после того, как ЕС ослабил санкции в отношении Дамаска в феврале. Тогда снятие коснулось энергетического и транспортных секторов. ЕС объяснил это решение поддержкой «инклюзивного политического перехода в Сирии».