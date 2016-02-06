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    ​СМИ: Сирийское правительство готово вести переговоры с оппозицией без предварительных условий

    Муаллем: Правительство Сирии готово вести переговоры с оппозицией в Женеве исключительно без предварительных условий

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Сирии готово вести переговоры с оппозицией в Женеве исключительно без предварительных условий.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, сообщил в Дамаске глава МИД Валид Муаллем.

    Глава внешнеполитического ведомства также высказался против любого участия в конфликте сухопутных сил иностранных государств без наличия соответствующего разрешения официального Дамаска.

    По его словам, в этом случае речь будет идти об акте агрессии.

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