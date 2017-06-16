СМИ: Сирийские войска заняли нефтяное поле Эль-Хабари к юго-западу от города Ракка

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия вернула под контроль нефтяное месторождение Эль-Хабари к юго-западу от города Ракка (520 км от Дамаска), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Правительственные силы расширяют масштабы военной операции к югу от реки Евфрат. Войска очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) несколько участков шоссе Атрая-Расафа, которое соединяет Ракку с провинциями Хама и Хомс.

К югу от города Табка (40 км от Ракки) сирийские военнослужащие освободили ранее нефтяное поле Эс-Саура и заняли расположенную там нефтенасосную станцию. Боевики ИГ понесли потери и отступили из этого района.