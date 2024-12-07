СМИ: Сирийские повстанцы взяли под контроль город Кунейтра близ границы с Израилем

СМИ: Сирийские повстанцы взяли под контроль город Кунейтра у границы с Израилем

Сирийские повстанцы заявили, что взяли под контроль город Кунейтра близ Голанских высот, которые находятся под контролем Израиля.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе страны, где проходит условная граница с Израилем.

В свою очередь израильские СМИ сообщили, что правительственные войска отступают из Кунейтры.

Ранее сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Дера и Сувейда на юго-западе страны.