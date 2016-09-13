СМИ: Сирийская армия сбила израильский военный самолет

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Военный самолет Израиля был сбит после удара израильских военных в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, к западу от поселка Сасаа силами режима Башара Асада был также перехвачен беспилотный летательный аппарат армии Израиля.

По информации, израильский бомбардировщик был также сбит войсками режима Башара Асада.

Дамаск не предоставил никаких доказательств в связи с сообщением о сбитых израильских самолетах.

Пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) заявляет, что сообщения о потерях израильских ВВС не соответствуют действительности.