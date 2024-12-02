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СМИ: Сирийская армия освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама

СМИ: Сирийская армия освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама Армия Сирии освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама, ранее захваченных боевиками террористических формирований.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 23:07
СМИ: Сирийская армия освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама

Армия Сирии освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама, ранее захваченных боевиками террористических формирований.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское госагентство SANA.

По его сведениям, правительственные силы смогли вернуть контроль над населенными пунктами Корназ, Телль-Мельх, Эль-Джальма, Эль-Джабийн, Хаялин и Шейх-Хадид. Отмечается, что все они расположены вдоль автомобильной дороги, соединяющей города Эс-Сукейлабия и Мхарда, которую боевики пытаются использовать для продвижения в провинции Хама.

Напомним, что 27 ноября формирования группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Позднее командование вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппировать свои силы и подготовиться к контратаке.

Ряд СМИ утверждали, что сирийская армия не смогла оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что правительственные силы в некоторых местах оказались "почти разгромлены".

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