СМИ: силовики Греции вступили в столкновения с мигрантами на Лесбосе

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Новые столкновения полиции с мигрантами произошли в порту Митилини на греческом острове Лесбос — спецназу полиции пришлось применить силу против афганцев, пытавшихся в субботу вечером захватить паром, сообщает телеканал Skai.

Около 500 афганцев после демонстрации в порту направились к парому Tera Jet, который арендован для перевозки мигрантов с островов, и захватили въездные аппарель, требуя погрузить их на судно и доставить в Пирей, сообщает телеканал. При этом мигранты еще не прошли регистрацию и не были установлены их личности.

"Эти действия вызвали вмешательство спецназа полиции, который отогнал мигрантов. Во время столкновений ранения получили четыре человека, им была оказана первая помощь", — сообщает телеканал.

Накануне в Митилини также произошли столкновения полиции с мигрантами. Утром в пятницу примерно тысяча афганцев с криками "Афины! Афины!" пытались прорваться на паром Blue Star 1, который также перевозит мигрантов. Полиции и береговой охране захват судна удалось предотвратить, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Несколько дней в порту Митилини на острове Лесбос находятся тысячи мигрантов, в основном афганцы. Точное их число не известно. Мигранты установили сотни палаток в центре города и рядом с ним.

"Все общественное пространство города превратилось в один огромный лагерь. Палатки были воздвигнуты по всему порту, на тротуарах набережной, на площади Киоски, в городском саду, в парке Святой Ирины, даже в удаленном парке Карапанайоти", — отмечает Skai.

В субботу произошли десятки мелких стычек полиции и береговой охраны с мигрантами, пытавшимися прорваться на территорию порта и требующими немедленно доставить их в Пирей, сообщил телеканал.