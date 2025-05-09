СМИ: Си Цзиньпин впервые призвал Путина к справедливой мирной сделке по Украине

СМИ: Си Цзиньпин впервые призвал Путина к справедливой мирной сделке по Украине

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой в контексте торгового эмбарго со стороны США.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, Си Цзиньпин на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай надеется на справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами.

"Хотя Си Цзиньпин не уточнил, как должна выглядеть возможная сделка, комментарий, по-видимому, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины", - отмечают журналисты.

Важно, что замечания Си Цзиньпина перекликаются с мартовским заявлением министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что все стороны конфликта "хотят справедливого и прочного мирного соглашения, которое является обязательным и принимается всеми".

Агентство также напомнило, что недавно президент США Дональд Трампа назвал "естественным" для себя попросить Китай помочь в сделке между Украиной и Россией.