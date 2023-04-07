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СМИ: Си Цзиньпин пытается расколоть Запад, принимая в Пекине лидеров Европы

СМИ: Си Цзиньпин пытается расколоть Запад, принимая в Пекине лидеров Европы Председатель КНР Си Цзиньпин пытается вызвать раскол среди стран Запада, принимая в Пекине европейских лидеров.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 05:52
СМИ: Си Цзиньпин пытается расколоть Запад, принимая в Пекине лидеров Европы

Председатель КНР Си Цзиньпин пытается вызвать раскол среди стран Запада, принимая в Пекине европейских лидеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказывается в материалах британских изданий The Daily Telegraph и Financial Times, опубликованных по итогам первого дня визита президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

"Председатель Си пытается вбить клин между США и ЕС, поскольку, с точки зрения Китая, с Европой по-прежнему необходимо считаться", - заявил Financial Times бывший советник президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Пол Хенли, по словам которого, в Пекине обоих лидеров призовут проявлять стратегическую автономию, определяя курс в отношении КНР, и "не следовать слепо за Америкой".

The Daily Telegraph также указывает, что китайское руководство заинтересовано в том, чтобы отдалить ЕС от США, которые хотят видеть в Европе союзника в противостоянии Китаю. Издание отмечает, что для Пекина это сложная задача с учетом того, что КНР отказывается выступать с осуждением действий России в Украине.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Si Cinpin Pekində Avropa liderlərini qəbul etməklə Qərbi parçalamağa çalışır

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