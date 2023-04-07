СМИ: Си Цзиньпин пытается расколоть Запад, принимая в Пекине лидеров Европы

Председатель КНР Си Цзиньпин пытается вызвать раскол среди стран Запада, принимая в Пекине европейских лидеров.
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"Председатель Си пытается вбить клин между США и ЕС, поскольку, с точки зрения Китая, с Европой по-прежнему необходимо считаться", - заявил Financial Times бывший советник президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Пол Хенли, по словам которого, в Пекине обоих лидеров призовут проявлять стратегическую автономию, определяя курс в отношении КНР, и "не следовать слепо за Америкой".
The Daily Telegraph также указывает, что китайское руководство заинтересовано в том, чтобы отдалить ЕС от США, которые хотят видеть в Европе союзника в противостоянии Китаю. Издание отмечает, что для Пекина это сложная задача с учетом того, что КНР отказывается выступать с осуждением действий России в Украине.