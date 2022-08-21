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СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань

СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань Председатель КНР Си Цзиньпин обращался к президенту США Джо Байдену, чтобы он помешал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань.
Другие страны
21 августа 2022 г. 06:04
СМИ: Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин обращался к президенту США Джо Байдену, чтобы он помешал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал изданию, что 28 июля между лидером КНР и США состоялся телефонный разговор, в котором Си Цзиньпин обратился к Байдену с просьбой помешать визиту Пелоси, однако Байден заявил, что не может это сделать, так как члены Конгресса сами принимают решения о зарубежных поездках.

В ходе разговора Байден также предостерег Си Цзиньпина от провокаций во время поездки Пелоси на Тайвань.

Высшие официальные лица США были глубоко озабочены этой поездки спикера и считали, что Китай использует визит Пелоси в качестве предлога для обострения ситуации с Тайванем, отмечает WP.

Несмотря на предупреждения Пентагона и Белого дома о возможных рисках, Пелоси приняла решение отправиться на остров, чтобы "продемонстрировать поддержку Тайваня".

До своего визита спикер дала понять Белому дому, что готова пересмотреть свою поездку, если Байден прямо попросит ее не ехать или если президент Тайваня отзовет свое приглашение, говорится в статье.

Решение Байдена отменить поездку Пелоси привело бы к тому, что США выглядели бы слабыми в глазах Китая, поэтому американский лидер так и не заявил спикеру Конгресса о своем отношении к поездке, несмотря на просьбу Си предотвратить ее.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Si Cinpin Baydendən Pelosinin Tayvana getməsinə mane olmasını istəyib

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