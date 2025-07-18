СМИ: Си Цзиньпин планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, недавняя серия торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином повлияла на отношение Трампа к Китаю и вызвала предположения о возможном участии президента США во встрече с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным в рамках сентябрьского саммита.

Отмечается, что вероятность проведения такой встречи существует, однако Трамп, по информации источников газеты, предпочел бы, чтобы она прошла на территории США.