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СМИ: Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече

СМИ: Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 05:47
СМИ: Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече
Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, осведомленных о содержании разговора двух лидеров, Си Цзиньпин не принял предложение Байдена.

Вместо этого он настоял на том, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину, отметили собеседники.

"Си Цзиньпин, по-видимому, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сказал источник.

По мнению одного из собеседников газеты, то, что китайский лидер отказался от предложения Байдена, отчасти связано и с опасениями по поводу распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что 10 сентября председатель КНР и президент США провели телефонный разговор.

Белый дом отмечал, что лидеры двух стран затронули вопросы конкуренции между США и Китаем и предотвращения перерастания ее в конфликт.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - говорилось в сообщении.

В свою очередь МИД КНР уточнил, что Си Цзиньпин заявил, что существующие проблемы в отношениях между двумя странами не отвечают коренным интересам как двух стран, так и мирового сообщества.

"Си Цзиньпин отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - подчеркивает сайт МИД КНР.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Si Szinpin Cozef Baydenin təkbətək görüş təklifindən imtina edib

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