СМИ: Швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, нашли неожиданное решение проблемы, оставляя его во Франции, передает Report со ссылкой на РИА Новости,

Как пишет французское издание Le Parisien, только за прошлый год французская таможня задержала 140 швейцарцев, которые собирались оставить мусорные мешки в соседней стране. Им выписали штраф в 150 евро, после чего некоторые правонарушители точно решили выбросить мусор во Франции, потому что "уже заплатили".

Одного из "мусорных туристов", как их называют во Франш-Конте, удалось найти по выброшенным документам в мешках, которые он оставил на обочине.

По оценке французских властей, за год им удалось предотвратить ввоз в страну приблизительно десяти тонн мусора, хотя наиболее хитрым соседям все-таки удается подкидывать им бытовые отходы.

Причиной такого странного поведения швейцарцев стали очень высокие цены на утилизацию отходов. В некоторых регионах мусор выбрасывать можно только в специальных мешках, одобренных местными властями, в других установлены электронные урны, которые взимают платы за каждый килограмм мусора.