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СМИ: Шольц сократил военную помощь Украине, несмотря на обещания

СМИ: Шольц сократил военную помощь Украине, несмотря на обещания Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить их.
Другие страны
20 июля 2022 г. 08:23
СМИ: Шольц сократил военную помощь Украине, несмотря на обещания

Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить их.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет авторитетная немецкая газета Welt.

21 июня федеральное правительство опубликовало список вооружения для Украины, но с тех пор его трижды обновляли и дополняли новыми товарами. По данным Welt, в течение последних трех недель Украина получила две поставки из Германии: 42 тыс сухпайков и 102 небронированные автомашины.

Оппозиция резко раскритиковала отсутствие дальнейших поставок. "Публичные слова и действия в федеральном правительстве резко отличаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии. Коалиция закрывает глаза на то, что сейчас демократия и свобода отстаиваются именно на востоке и юге Украины", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

Последнее значительное количество вооружения из Германии Украина получила четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5 тыс шлемов, оборудованием для борьбы с дронами и запасными частями для автомобилей.

"До этого федеральное правительство уже сократило объем своей военной поддержки до минимума. Как видно из открытых инвентарных списков, с 30 марта до середины июня в Украину прибыли лишь наименьшее оборудование. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры", - пишет газета.

В издании также напомнили, что Киев по собственной инициативе закупил оружие у Германии. Речь идет о 2,9 тыс единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Şolts vədlərinə baxmayaraq Ukraynaya hərbi yardımı kəsib”

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