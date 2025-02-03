FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США в случае введения администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин в отношении Европейского союза (ЕС).

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США в случае введения администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин в отношении Европейского союза (ЕС).

Как передает Report , об этом пишет Financial Times (FT).

"Олаф Шольц заявил, что Европа решительно отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, и будет искать альтернативные торговые пути", - говорится в статье.

Канцлер Германии подчеркнул, что и для США, и для Европы торговля товарами и услугами была выгодной. От введения пошлин, по его мнению, пострадают как Соединенные Штаты, так и ЕС.

"Очевидно, что как сильная экономическая зона мы можем формировать свои собственные дела, а также можем реагировать на таможенную политику таможенной политикой", - добавил Шольц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейцы пользуются США, и поэтому Вашингтон полон решимости ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. Республиканец заявил, что это однозначно произойдет в ближайшее время.