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FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США

FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США в случае введения администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин в отношении Европейского союза (ЕС).
Другие страны
3 февраля 2025 г. 23:16
FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США в случае введения администрацией американского лидера Дональда Трампа пошлин в отношении Европейского союза (ЕС).

Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT).

"Олаф Шольц заявил, что Европа решительно отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, и будет искать альтернативные торговые пути", - говорится в статье.

Канцлер Германии подчеркнул, что и для США, и для Европы торговля товарами и услугами была выгодной. От введения пошлин, по его мнению, пострадают как Соединенные Штаты, так и ЕС.

"Очевидно, что как сильная экономическая зона мы можем формировать свои собственные дела, а также можем реагировать на таможенную политику таможенной политикой", - добавил Шольц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейцы пользуются США, и поэтому Вашингтон полон решимости ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. Республиканец заявил, что это однозначно произойдет в ближайшее время.

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