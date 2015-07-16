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    СМИ: Шесть турецких истребителей вторглись в воздушное пространство Греции

    Греческой авиации удалось вывести турецкие самолеты из воздушного пространства страны

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Air News.

    Отмечается, что шесть истребителей, принадлежащих Турции, вторглись в греческое воздушное пространство с северо-восточной, центральной и юго-восточной сторон Эгейского моря. Факт вторжения подтвердил министр обороны страны.

    Представитель военного ведомства также добавил, что греческой авиации удалось вывести турецкие самолеты из воздушного пространства страны.

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