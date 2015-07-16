СМИ: Шесть турецких истребителей вторглись в воздушное пространство Греции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Air News.

Отмечается, что шесть истребителей, принадлежащих Турции, вторглись в греческое воздушное пространство с северо-восточной, центральной и юго-восточной сторон Эгейского моря. Факт вторжения подтвердил министр обороны страны.

Представитель военного ведомства также добавил, что греческой авиации удалось вывести турецкие самолеты из воздушного пространства страны.