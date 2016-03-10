СМИ: Шесть человек стали жертвами продолжительных ливней в Омане и ОАЭ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Продолжительные ливни в ОАЭ и на севере Омана за неделю унесли жизни шести человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Местные СМИ сообщают, что ливневые дожди начались в Омане в воскресенье.

Полиция Омана сообщила в четверг, что один человек утонул в городе Назва, еще одно тело утонувшего было обнаружено в городе Эль-Бурайми. Позже местные СМИ сообщили о других жертвах. В ОАЭ в населенном пункте Хатта утонул семилетний ребенок, сообщило издание National daily.

Сильные дожди стали причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Абу-Даби в среду. Также в среду были отложены торги и отменены все утренние сделки на бирже в связи с тем, что трейдеры не смогли добраться до здания биржи.

Отмечается, что в обеих странах из-за погодных условий со среды закрыты школы.