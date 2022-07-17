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СМИ: Шесть человек погибли в результате наводнения на юго-западе Китая

СМИ: Шесть человек погибли в результате наводнения на юго-западе Китая Шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Другие страны
17 июля 2022 г. 07:30
СМИ: Шесть человек погибли в результате наводнения на юго-западе Китая

Шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье информационный портал Sina.

По сведениям, чрезвычайная ситуация возникла в связи с проливными дождями на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда. В зоне бедствия оказались 22,3 тыс. человек. В некоторых местах серьезно повреждены дороги и линии электропередачи.

Власти направили спасателей и медиков в районы, пострадавшие от мощных ливней. Ведутся поиски пропавших жителей.

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Версия на азербайджанском языке Çində daşqınlar nəticəsində 6 nəfər ölüb, 12 nəfər itkin düşüb

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