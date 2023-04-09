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СМИ: Шеф Пентагона мог приказать пилотам США держаться подальше от Крыма

СМИ: Шеф Пентагона мог приказать пилотам США держаться подальше от Крыма Шеф Пентагона Ллойд Остин, вероятно, приказал американским пилотам не подлетать близко к Крыму.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 23:03
СМИ: Шеф Пентагона мог приказать пилотам США держаться подальше от Крыма

Шеф Пентагона Ллойд Остин, вероятно, приказал американским пилотам не подлетать близко к Крыму.

Как передает Report со ссылкой на издание The Washington Post, имеется карта, на которой отображены районы, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Границы по карте проводятся примерно в 19 километрах от крымского побережья.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со значительным дефицитом средств противовоздушной обороны и боеприпасов, ПВО Украины на фронте будут истощены к 23 мая. Авторы пишут, что имеющиеся у Украины средства ПВО смогут "выдержать еще только 2-3 волны ударов" российских ракет и беспилотников. В материалах отмечается, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено, и часто они не справляются с большим количеством российских обстрелов.

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