СМИ: Северная Корея готовится к запуску ракеты - ФОТО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает американская радиостанция National Public Radio, в распоряжении которой появились спутниковые снимки компании Digital Globe.

На кадрах, которые были сделаны 22 февраля, изображен научно-исследовательский центр Санумдон, расположенный в предместье Пхеньяна. Именно там производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.

Рядом с предприятием припаркованы легковые и грузовые автомобили. Также на снимках видно, что на сортировочной станции вблизи центра стоят железнодорожные вагоны и подъемные краны.

Эксперты предполагают, что Северная Корея занимается созданием ракеты. По их словам, в настоящее время нет возможности установить, будет ли это межконтинентальный баллистический снаряд или ракета для запуска спутников. Сроки предполагаемого запуска также неизвестны.