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СМИ: Сеул решил ужесточить позицию по мессенджерам

СМИ: Сеул решил ужесточить позицию по мессенджерам Президент Республики Корея Юн Сок Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровом пространстве после публикаций СМИ о наличии дипфейков в мессенджере Telegram.
Другие страны
28 августа 2024 г. 04:48
СМИ: Сеул решил ужесточить позицию по мессенджерам

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровом пространстве после публикаций СМИ о наличии дипфейков в мессенджере Telegram.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трансляцию заседания кабинета министров.

Речь идет о наличии откровенных фейковых фото и видео южнокорейских женщин, уточняет агентство. Президент подчеркнул, что использование технологий при опоре на защиту анонимности является преступлением.

Как отмечает Reuters, лидер республики говорил о преступлениях в целом в социальных сетях без прямого упоминания Telegram.

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