СМИ: Сеул решил ужесточить позицию по мессенджерам

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровом пространстве после публикаций СМИ о наличии дипфейков в мессенджере Telegram.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровом пространстве после публикаций СМИ о наличии дипфейков в мессенджере Telegram.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трансляцию заседания кабинета министров.

Речь идет о наличии откровенных фейковых фото и видео южнокорейских женщин, уточняет агентство. Президент подчеркнул, что использование технологий при опоре на защиту анонимности является преступлением.

Как отмечает Reuters, лидер республики говорил о преступлениях в целом в социальных сетях без прямого упоминания Telegram.