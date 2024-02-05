О нас

СМИ: Сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры

СМИ: Сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны в 2020 году в результате атаки, предположительно, китайских хакеров, что привело к утечке данных.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 05:06
СМИ: Сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры

Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны в 2020 году в результате атаки, предположительно, китайских хакеров, что привело к утечке данных.

Как передает Report, об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Речь идет главным образом о дипломатической переписке между японским посольством в Пекине и МИД Японии. Масштабы утечки конфиденциальной информации, а также ее конкретное содержание до конца не определены. Не исключается, что в переписке могли содержаться секретные данные, полученные японскими дипломатами от иностранных правительств.

Отметим, что такая информация обычно передается через международные сети IPVPN с использованием специального шифрования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi