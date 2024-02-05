СМИ: Сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры

Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны в 2020 году в результате атаки, предположительно, китайских хакеров, что привело к утечке данных.

Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны в 2020 году в результате атаки, предположительно, китайских хакеров, что привело к утечке данных.

Как передает Report , об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Речь идет главным образом о дипломатической переписке между японским посольством в Пекине и МИД Японии. Масштабы утечки конфиденциальной информации, а также ее конкретное содержание до конца не определены. Не исключается, что в переписке могли содержаться секретные данные, полученные японскими дипломатами от иностранных правительств.

Отметим, что такая информация обычно передается через международные сети IPVPN с использованием специального шифрования.