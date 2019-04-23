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СМИ: Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток

СМИ: Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла во Владивосток. Как сообщает Report, об этом  передает The Chosun İlbo со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, сестра северокорейского лидера займется подготовкой к встрече Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

"Ким Е Чжон утром прибыла рейсом из Пхеньяна во Владивосток. Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы все подготовить к саммиту", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация отправилась из аэропорта во Владивосток.

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