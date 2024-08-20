СМИ: Сержант-перебежчик из КНДР перешел в Южную Корею

В Республику Корея через межкорейскую границу на востоке страны перешел военнослужащий из КНДР.

В Республику Корея через межкорейскую границу на востоке страны перешел военнослужащий из КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди южнокореских военных.

Инцидент произошел утром 20 августа по местному времени в уезде Косон провинции Канвондо."Северокорейский военный сегодня рано утром перешел военную демаркационную линию и выразил желание остаться. Наши военные отслеживали его перемещения с того времени, когда он пересекал демаркационную линию на восточном фронте", - заявил источник агентства.

По информации агентства, перебежчик относится к сержантскому составу.