СМИ: Сержант-перебежчик из КНДР перешел в Южную Корею

В Республику Корея через межкорейскую границу на востоке страны перешел военнослужащий из КНДР.
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Инцидент произошел утром 20 августа по местному времени в уезде Косон провинции Канвондо."Северокорейский военный сегодня рано утром перешел военную демаркационную линию и выразил желание остаться. Наши военные отслеживали его перемещения с того времени, когда он пересекал демаркационную линию на восточном фронте", - заявил источник агентства.
По информации агентства, перебежчик относится к сержантскому составу.