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СМИ: Сержант-перебежчик из КНДР перешел в Южную Корею

СМИ: Сержант-перебежчик из КНДР перешел в Южную Корею В Республику Корея через межкорейскую границу на востоке страны перешел военнослужащий из КНДР.
Другие страны
20 августа 2024 г. 05:42
СМИ: Сержант-перебежчик из КНДР перешел в Южную Корею

В Республику Корея через межкорейскую границу на востоке страны перешел военнослужащий из КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди южнокореских военных.

Инцидент произошел утром 20 августа по местному времени в уезде Косон провинции Канвондо."Северокорейский военный сегодня рано утром перешел военную демаркационную линию и выразил желание остаться. Наши военные отслеживали его перемещения с того времени, когда он пересекал демаркационную линию на восточном фронте", - заявил источник агентства.

По информации агентства, перебежчик относится к сержантскому составу.

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