Серия взрывов прогремела в окрестностях президентского дворца в столице Сомали 

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Несколько мощных взрывов прогремели в районе комплекса президентского дворца в столице Сомали - Могадишо. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по поступающей информации, по меньшей мере один человек погиб.

Как сообщают сомалийские СМИ, три минометных снаряда разорвались поблизости от президентской резиденции.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.