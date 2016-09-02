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    Жертвами взрывов в пригороде Багдада стали два человека, 11 получили ранения - ОБНОВЛЕНО

    Свидетели сообщают о клубах дыма на востоке города

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Несколько взрывов произошли в пригороде столицы Ирака, их жертвами стали как минимум два человека, еще 11 ранены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "На данный момент у нас двое погибших и еще 11 раненых", - заявил представитель полиции.

    Цели взрывов не установлены. Как сообщил источник в полиции, в трех районах шиитского пригорода Мадинат-эс-Садр были зафиксированы минометные или ракетные обстрелы.

    Взрывы произошли в то время, когда десятки тысяч паломников собрались в пригороде Кадхимия, чтобы почтить память имама Мухаммада ат-Таки.

    *** 11:30

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Серия мощных взрывов прогремела в восточном районе Багдада Обади, передает Report со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

    Обстоятельства и детали инцидента пока неизвестны. Свидетели сообщают о клубах дыма на востоке города.

    О жертвах и пострадавших информация пока не поступала.

    Foto: Al-Sumaria

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