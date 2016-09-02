Жертвами взрывов в пригороде Багдада стали два человека, 11 получили ранения - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Несколько взрывов произошли в пригороде столицы Ирака, их жертвами стали как минимум два человека, еще 11 ранены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент у нас двое погибших и еще 11 раненых", - заявил представитель полиции.

Цели взрывов не установлены. Как сообщил источник в полиции, в трех районах шиитского пригорода Мадинат-эс-Садр были зафиксированы минометные или ракетные обстрелы.

Взрывы произошли в то время, когда десятки тысяч паломников собрались в пригороде Кадхимия, чтобы почтить память имама Мухаммада ат-Таки.

*** 11:30

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Серия мощных взрывов прогремела в восточном районе Багдада Обади, передает Report со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

Обстоятельства и детали инцидента пока неизвестны. Свидетели сообщают о клубах дыма на востоке города.

О жертвах и пострадавших информация пока не поступала.

Foto: Al-Sumaria