СМИ: Сенатор Пол препятствует утверждению Уолтца на пост постпреда США при ООН

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки США - ред.) задерживает процесс утверждения кандидатуры бывшего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки США - ред.) задерживает процесс утверждения кандидатуры бывшего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, позиция Пола вынудила комитет по иностранным делам Сената Конгресса отложить запланированное на среду голосование по кандидатуре Уолтца. По словам собеседников издания, некоторые республиканцы по-прежнему надеются, что удастся убедить Пола поддержать Уолтца, или что один или несколько демократов решат поддержать его во время голосования в комитете (в его состав входят 12 республиканцев и 10 демократов).

Как отмечает Axios, на прошлой неделе во время слушаний в комитете по рассмотрению кандидатуры постоянного представителя США при ООН сенатор Пол припомнил Уолтцу, что тот во время пребывания в должности члена Палаты представителей Конгресса призывал президента США Дональда Трампа сохранить в Афганистане американский контингент численностью 8 тыс. человек. Как подчеркивается в материале, это вызвало "горячую дискуссию" между собеседниками.