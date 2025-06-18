СМИ: Сенат США отложил рассмотрение новых антироссийских санкций

Сенат Конгресса США как минимум до июля не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России.

Сенат Конгресса США как минимум до июля не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России.

Как передает Report , об этом сообщил портал Semafor.

Военные действия между Ираном и Израилем, а также продвигаемый администрацией президента США Дональда Трампа законопроект о сокращении государственных расходов, как указывает издание, отодвинули в повестке сенаторов вопрос введения антироссийских ограничений на второй план.

Трамп 16 июня на полях саммита Группы семи в канадском Кананаскисе заявил, что не хочет ужесточать санкции против Москвы, надеясь на достижение договоренностей по Украине, поскольку антироссийские ограничения обходятся Западу в миллиарды долларов.