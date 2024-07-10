СМИ: Семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону

Семь европейских стран-членов НАТО не смогли достичь в преддверии саммита альянса (9-11 июля) целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП и вряд ли решат подобную задачу в ближайшие годы.

Семь европейских стран-членов НАТО не смогли достичь в преддверии саммита альянса (9-11 июля) целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП и вряд ли решат подобную задачу в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Замыкает этот "рейтинг платежеспособности", к которому обращено самое пристальное внимание в блоке, Испания, которая, по прогнозам, потратит в этом году 1,28%. Ненамного лучше дела у Италии и Португалии - их вклад составит 1,49% и 1,55% соответственно. Бельгия израсходует 1,3%, а Люксембург и Словения по 1,29%, Хорватия 1,81%.

Ранее сообщалось о том, что председатель правительства Испании Педро Санчес на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердит, что королевство обязуется довести свои оборонные расходы до 2% ВВП к 2029 году. По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, страна не сумеет достигнуть установленного альянсом порога расходов на оборону в 2% до 2028 года.