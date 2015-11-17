СМИ: Семь человек погибли от удара током в ходе праздничного фестиваля на востоке Индии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще пять пострадали при падении электрокабеля, находившегося под напряжением, в индийском городе Мадхубани (штат Бихар).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты The Hindu.

Трагедия произошла на оживленной улице, где в ходе фестиваля, приуроченного к индуистскому празднику Чатх, проходила торговля фруктами и овощами. "Шесть человек погибли на месте, еще один скончался в больнице", - приводит издание слова представителя полиции города.

Главный министр штата Нитиш Кумар поручил департаменту энергетики расследовать инцидент. Он также пообещал оказать материальную помощь семьям погибших.