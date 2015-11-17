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    СМИ: Семь человек погибли от удара током в ходе праздничного фестиваля на востоке Индии

    На оживленной улице, где проходили празднования в честь праздника Чатх, оборвался кабель, находившийся под напряжением

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще пять пострадали при падении электрокабеля, находившегося под напряжением, в индийском городе Мадхубани (штат Бихар). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты The Hindu.

    Трагедия произошла на оживленной улице, где в ходе фестиваля, приуроченного к индуистскому празднику Чатх, проходила торговля фруктами и овощами. "Шесть человек погибли на месте, еще один скончался в больнице", - приводит издание слова представителя полиции города.

    Главный министр штата Нитиш Кумар поручил департаменту энергетики расследовать инцидент. Он также пообещал оказать материальную помощь семьям погибших.

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