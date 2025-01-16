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СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа

СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
16 января 2025 г. 11:20
СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа

Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ.

"Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании... Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации.

Компания получила контакт на $8,1 млн, ей поручено обеспечивать охрану периметра.

Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.

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Версия на английском языке Trump’s Inauguration: Secret Service hires 'pricey' private security firm for high profile situations
Версия на азербайджанском языке ABŞ Məxfi Xidməti Trampın andiçmə mərasimi üçün özəl şirkət cəlb edib

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